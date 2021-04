Frida Sofía confesó abuso sexual: su mamá Alejandra Guzmán no creyó en ella, su madrastra Beatriz si

Todo comenzó la semana pasada cuando la cantante e influencer Frida Sofía, aseguró en una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, haber sufrido abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán. A raíz de sus fuertes acusaciones, han surgido una serie de declaraciones de varias personas entre ellas, de su mamá Alejandra Guzmán y de su madrastra Beatriz Pasquel. La nieta de la actriz Silvia Pinal dijo:

Me manoseó desde los cinco años, siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas.