Frida Sofía confirma demanda contra su mamá Alejandra Guzmán: "hoy me liberó de su manipulación"

La cantante e influencer Frida Sofía confirmó que dará inicio a un proceso legal en contra de su mamá Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán. Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram manifestó:

Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto, que me marcaron y me afectan todos los días de mi vida, busco justicia no venganza.

Como muchos recordarán en abril pasado, Frida Sofía confesó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante haber sido abusada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán, cuando tenía solo cinco años de edad. "La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó", señaló la también hija del empresario Pablo Moctezuma y de la cantante Alejandra Guzmán.

Asimismo la nieta de la actriz Silvia Pinal dijo sentir un "dolor profundo" al no sentirse protegida y comprendida por su propia mamá. "Pero ya no espero nada de ella, hoy me liberó de su manipulación y de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí".

Sobre las críticas que ha recibido por supuestamente haber vendido la exclusiva del abuso sexual que presuntamente sufrió de su abuelo Enrique Guzmán, dejó muy en claro no ser una "persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta".

Frida Sofía dijo que nunca imaginó "que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue". Sobre el abuso del cual fue víctima, comentó que eso es "justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia".

