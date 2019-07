Frida Sofía contra Alejandra Guzmán, sigue el pleito

Sigue el pleito entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y Frida Sofía, madre e hija respectivamente; los insultos de esta hacia su famosa madre no paran en redes sociales y parecen ser cuento de nunca acabar.

Frida Sofía no para en su afán de sacar a la luz pública los problemas familiares y personales que tendría con Alejandra Guzmán, y no parece importarle que con ello daña la imagen de su madre, quien parece no seguirle el juego en el pleito.

En un video colocado en Instagram por Frida Sofía, expone ahora que Alejandra Guzmán la habría golpeado sin importarle que es su hija, y como prueba enseña en imágenes del video marcas de los golpes y moretones que le dejó la agresión física de Guzmán.

Frida Sofía estalla en contra de Alejandra Guzmán y la llama mentirosa, una vez que esta declararía en el programa "De Primera Mano" que Frida Sofría habría llegado al grado de agredirla físicamente.

La joven, quien acaba de lanzarse como cantante con el tema "Ándale", muestra su molestia por tanta mentira que supuestamente está diciendo su mamá en contra de ella y cuenta las cosas como no son en realidad.

Ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y put...que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cul... Yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá.No he sido más que buena hija con esta diabla”.

Alejandra Guzmán en "De Primera Mano", reitera que en parte comprende a su hija porque está enferma y sufre de Transtorno de personalidad, además, confiesa que está influenciada negativamente por alguien, y sabe perfectamente quién es.

El origen de los problemas familiares entre Alejandra y Frida Sofía parece concentrarse en la falta de amor que siempre ha sentido la joven respecto a su mamá, quien ha estado ausente en gran parte de su niñez y adolescencia.

¡Noo! Captan a Alejandra Guzmán saliendo de hotel del exnovio de Frida Sofía (VIDEO) pic.twitter.com/r9OWNCG8Dl — Mister137 (@ElMister137) 17 de mayo de 2019

Meses atrás, Frida Sofía comenzaría con una serie de declaraciones hacia Guzmán, a quien le reclamó su presencia cuando más la ha necesitado y le llegó a decir que para ella siempre ha sido más importante su carrera artística y estar en los escenarios, que su hija.

La situación entre Alejandra, "la reina del rock", y Frida Sofía, vino a empeorar cuando se hizo del dominio público que la hija de Silvia Pinal tendría un romance con Christian Estrada, quien fue su expareja y con quien supuestamente procreó un hijo que perdió.

Alejandra Guzmán y Christian Estrada fueron captados juntos en varias ocasiones, incluso en un mismo hotel donde se hospedarían, y esto vino a enfurecer más a Frida Sofía, quien reprobaba el hecho de que su madre se fijara en su expareja y estuvieran saliendo juntos.

Alejandra, ante la prensa, sobre el tema, se ha limitado a decir que todas las acusaciones que hace sobre ella su hija son falsas, y también dejó en claro que no puede hablar con Frida Sofía porque la tiene bloqueada.

Frida Sofía también ha arremetido en contra de su tía Sylvia Pasquel, a quien señaló de haberse metido con el mismo hombre que su abuela; de su sobrina Michelle Salas dijo que obtenía bolsas de una señora a cambio de acostarse con ella, y de su tio Luis Enrique, hermano de Alejandra, que no trabaja.