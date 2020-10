Frida Sofía demostra que su cuerpo es natural en traje de baño

Frida Sofía de 28 años de edad lo vuelve hacer en redes sociales, se trata del cuerpazo que se carga en traje de baño, libre de cirugías, pues muchos pensarían que la joven originaria de la Ciudad de México esta operada, pero la realidad es que su físico se debe a mucho ejercicio vinculado con una buena alimentación.

En la foto se puede ver a Frida Sofía con un traje de baño negro y recostada en una piscina, donde derrocha sensualidad extrema, ya que la pose tiene mucho que ver para lucir ese físico de diez que se carga, pues aparece estirada, lo que le da más vista a su impecable cintura.

Fueron más de 28 mil likes los que recibió Frida Sofía en su foto, que además de ser una mujer polémica, también tiene fama de ser la hija sexy de Alejandra Guzmán, que no solo cuida su cuerpo, también su piel, pues en redes sociales ha compartido varios videos donde se le ve como mantiene una piel radiante.

"Cuerpazo tan buenazo nena! Me inspiras para no comer tanta tortilla", "Espectacular... que se muerdan de envidia todas las que te critican pero se mueren por ver tus posts", "Una diosa de pies a cabeza", "Mi amor y cuando te casas conmigo", "@ifridag bebe me encanto esta foto, no solo porque tremendo cuerpazo!!, si no que reflejas mucha tranquilidad, disfrutando de lo rico de la naturaleza, playita, arena, sol", le escribieron a Frida Sofía en la foto donde se ve increíble.