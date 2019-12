Frida Sofía demuestra su gran talento con tema navideño en inglés

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal, causó una revolución en redes sociales al demostrar su increíble talento musical luego de interpretar All I want for christmas is you de Mariah Carey, un tema navideño que ya es todo un clásico de estas épocas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Frida compartió un video en donde aparece cantando a capela el tema navideño en inglés frente a varias personas y rápidamente se volvió viral.

Dicho video hasta el momento cuenta con más de 134 mil reproducciones y cientos de comentarios en donde halagan el talento de la joven de 27 años, quien constantemente se mantiene envuelta en polémica por sus escandalosas declaraciones y su rebelde actitud.

La intérprete de Ándale demostró que sí tiene un gran talento y evidentemente lo heredó de su madre y su abuelo, dos grandes cantantes que tienen una exitosa carrera musical.

Si canta la mujer la verdad", "Eso es tener voz", "Me encanta como cantas", "tu tienes algo que ninguna envidiosa te va quitar tu talento tu humildad tu brillo y tu transparencia que tienes", "Que gran voz!!! Y que gran video!! Para que la gente ardida no diga que haces playback", fueron algunos de los halagos para Frida Sofía.

Esta no es la primera vez que Frida Sofía comparte con sus fanáticos videos en donde aparece cantando, en otras ocasiones la cantante ha publicado interpretando diferentes temas como I will always love you, My heart will go on y Mala hierba, este último dio mucho de qué hablar debido a que es uno de los éxitos de su madre, Alejandra Guzmán.

Pese al homenaje que ella le hizo a la intérprete de Hacer el amor con otro, las peleas continúan, incluso con la familia Pinal, pues Frida no ha cedido para que estos fuertes problemas familiares se arreglen.