Frida Sofía desata una guerra al ofender a madre de Chiquis Rivera

Nuevas declaraciones han surgido entorno al pleito entre Chiquis Rivera y Frida Sofía después del pleito que armaron al finalizar la ceremonia Premios de la Radio donde ambas mujeres estuvieron a punto de llegar a los golpes pues un reclamo por parte de la grupera desató un caos.

Ahora la hija de Alejandra Guzmán por fin habló de la situación en redes sociales y aceptó no conocer al líder del grupo Bronco, pero lo que no fue de su agrado fue como Chiquis Rivera le dijo que respetara al cantante al artista grupero, cosa que se le hizo extraña a la joven pues señala que jamás le faltó el respeto.

"Peleando que es que insultara al señor del Bronco o no sé que, sorry no sabia quien era en realidad pero nunca lo trate mal ni nada. Pero esa vieja no creo que lo estaba defendiendo, nada más grita you litle fuc#$% bich y no sé que perrita, pero detrás de todos sus criados pero les digo criados porque les dice amiguitos, sus amiguitos son sus criados entonces que chingón esconderte...", dijo Frida.

Aunque eso no fue todo ya que la chica quien ingresó al género urbano hace unos meses, también le dijo a Chiquis que se tuvo que morir su madre para convertirse famosa, además le contestó a un usuario que la atacó por medio de redes sociales y le dijo que en su momento la grupera se metió con su padrastro Esteban Loaiza.

Recordemos que las madres de ambas mujeres fueron muy amigas en el pasado ya que en más de una ocasión compartieron escenario juntas y tenía una buena amistad, pues demostraban su apoyo constantemente.

Cabe mencionar que Chiquis y Frida han estado en el ojo del huracán en más de una ocasión debido a sus escándalos ocurridos en su carrera.