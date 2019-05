Frida Sofía dice que Alejandra Guzmán ya se ha metido con sus novios

Frida Sofía confirmó para el programa Suelta la Sopa, que su exnovio, Christian Estrada, realmente sale con su madre Alejandra Guzmán y se está colgando de su fama, además, dejó en claro que es la segunda vez que se mete con uno de sus novios.

Fue la periodista Verónica Bastos, quien habló con Frida Sofía para confirmar si realmente Alejandra Guzmán, sale con su ex, hecho que dijo para la revista Tv Notas.

"Me comunique con Frida inmediatamente me contestó (...) muy temprano en la mañana me dijo 'no e leído nada', le mande todo y le dije '¿es verdad?, ¿tú diste la entrevista?', te juro que los minutos se me hicieron eternos (...) y me dijo 'todo es verdad Verónica, todo lo que dice ahí'...", comentó la periodista.

Y aunque el modelo Christian Estrada, ya había lanzado un comunicado en su cuenta de Instagram donde negó mantener un romance con la cantante, fue Frida Sofía, quien desmintió a su exnovio, confirmando la relación que tiene con su madre.

Por si fuera poco la gota que derramó el vaso fue cuando el joven fue captado llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, donde lo esperaba una de las camionetas de Alejandra Guzmán, rehusándose a explicar en ese momento el porque viajaba en dicha unidad.

Cabe mencionar que Frida Sofía, dejó el pleito con su prima Michelle Salas y su tía Sylvia Pasquel, para enfrentarse con su madre a quien se la ha ido con todo.