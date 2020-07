Frida Sofía es atacada por abusar del Photoshop en sus fotografías

México.- Ya es costumbre que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán con el empresario Pablo Moctezuma, se vea envuelta en polémica y fuertes críticas, pues su vida ha estado rodeada de estas situaciones y en esta ocasión no fue la excepción, pues fue atacada por sus mismos seguidores al supuestamente "abusar" del Photoshop en sus fotografías.

La joven se lució en Instagram con un increíble vestido rojo y corto con el que marcó muy bien sus atributos y aunque recibió más de 19 mil comentarios, las críticas no se hicieron esperar, ya que fue acusada de haber utilizado Photoshop para distintas partes de su cuerpo como la cintura, el pecho, los brazos, sus glúteos y el cuello, logrando así deformar la figura que mostraba en la fotografía.

Según fuertes acusaciones, la joven luce mucho más delgada de lo normal, lo cual causó gran molestia entre los internautas, pues, además, al editar su cuello y mandíbula "deformó" la fotografía hasta hacerla parecer que no tenía cuello, a lo que ella contestó sin pelos en la lengua, como siempre suele hacerlo.

Esa cabeza no pega con el cuerpo", "Como lo dice @miss_jalexander un moustruo sin cuello.", "No se pasen con el arreglo", "así no tienes tu brazo, tú los tienes definidos.", "No wey no mmsss y el cuello tu estas muy guapa pero el que edito tu foto te odia wey", "Se ve como fotomontaje", "La foto tiene error de edición.", se lee entre los comentarios.