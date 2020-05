Frida Sofía espera un abrazo sincero de su madre Alejandra Guzmán

Frida Sofía vuelve a estar en boca de todos y no por arremeter en contra de su madre Alejandra Guzmán, sino por anelar un abrazo de ella después de la guerra que se desató desde el año pasado donde la joven la tachó de mala madre.

Pero eso no fue todo, ya que también atacó a toda su familia materna a quienes tachó de ser personas de doble moral, por lo que ahora Frida dijo en una entrevista que desea un abrazo de la Guzmán, aunque todavía se siente muy dolida con ella debido a la ausencia que tuvo de su parte desde que era una niña entre otras cosas.

"Estoy bien dolida, pero me encantaría un abrazo honesto, me encantaría como dijo en el comunicado porque lo escribió Guillermo, me vale madres o sea por favor, que me de un abrazo, que haya una reconciliación, pero verdadera...", dijo Frida.

Por si fuera poco Frida quiere que los fans de la Guzmán la conozcan como madre y no como artista, ya que todo lo que dijo sobre ella no tendrá credibilidad, y es que se sigue manteniendo firme de todo lo que dijo de ella en el pasado.

"Y quiero que la gente así como que me conozca a mi, que conozca a Alejandra como madre, porque si no todo lo que yo da no tiene ni credibilidad ni sentido lo tienen que ver ustedes, ustedes conocen a Alejandra Guzmán, no a mi mamá", dijo Frida.

Recordemos que Frida siempre le echó la culpa al equipo de trabajo de su madre, pues los señaló como responsables de robarle y hasta de drogarla.

