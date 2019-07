Frida Sofía estuvo en la cárcel, revela Alejandra Guzmán, su mamá, y fue ella quien la sacó del lugar cuando tuvo el problema, así lo comentó la cantante en la entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante para el programa de televisión "De Primera Mano".

Alejandra Guzmán confesó a Gustavo Adolfo Infante que su hija Frida Sofía tuvo problemas en Estados Unidos con las autoridades, y una vez que estuvo en la cárcel, fue ella quien la sacó, además, también confiesa que la joven tiene problemas con el alcohol.

Frida Sofía habría sido arrestada en mayo de 2018, luego de golpear y rasguñar a un hombre de apellido Mena, a quien acusó de haberla grabado sin ropa, sin su consentimiento. Por eso vino el problema que se suscitaría en el departamento de Frida.

Las autoridades detuvieron a Frida y luego la dejaron libre, tras un pago de fianza, que habría hecho Alejandra Guzmán, según lo comentó esta a Adolfo Infante.

En la misma entrevista, Alejandra dejó en claro que ha sido para ella, como madre, haber hecho muchas cosas por su hija, como el darle un patrimonio en vida y que lo pueda disfrutar.

Frida Sofía estalló en contra de su propia madre hace unos días y la llamó mentirosa, una vez que esta declararía en el programa "De Primera Mano" que Frida Sofría habría llegado al grado de agredirla físicamente.

Ahorita les saco videos y fucking fotos de moretones y put...que me metió Alejandra Guzmán. Pin... mentirosa, cul... Yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá.No he sido más que buena hija con esta diabla”.