Frida Sofía explota en contra de Gustavo Adolfo Infante, luego de que este dijera que Alejandra Guzmán, madre de la joven, dejó de darle dinero porque nunca ha trabajado. A través de varios mensajes en redes le habla fuerte y lo pone en su lugar.

"Viejo huevón", así es como se dirige Frida Sofía en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa de espectáculos "De Primera Mano", quien habría dicho que Frida Sofía nunca ha trabajado, y por eso su mamá dejó de apoyarla económicamente.

A través de "De Primera Mano", Gustavo aseveró:

Según reporte en Grupo Fórmula, tales declaraciones provocaron que Frida Sofía reaccionara a través de sus InstaStories, en las cuales asevera que el comunicador mencionó eso debido a que ella no le quiso dar una exclusiva.

Te ves crecer las uñas, wtfff? Y claro que hago ejercicio ya que a eso me dedico desde los 23 y desde ese entonces gracias a Dios me mantengo sola. No me encuero por dinero, entiendo la mente cerrada e ignorante de no poder ver un trabajo sensual digno”, resaltó Frida Sofía.