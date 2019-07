Frida Sofía expondrá su vida en nuevo reality show

Frida Sofía nuevamente dará de que hablar en el mundo del espectáculo y es que la joven se estrenará en el mundo de los reality show participando en el nuevo proyecto de Federico Díaz quien también debutara como productor.

Al parecer el nuevo programa llamado Palm House Miami, seguira la vida de mujeres famosas como Karenka, Ximena Córdoba, Mara Roldán y Frida Sofía, quienes se expondrán ante las cámaras para mostrar como son realmente sin guiones, ni maquillaje.

Por si fuera poco la cereza del pastel podría ser como la hija de Alejandra Guzmán demuestre como se las ingenia para sobrevivir en la famosa ciudad, pues como todos saben ya no cuenta con el apoyo de la rock star desde hace meses.

El nuevo proyecto podría darle más popularidad a Frida para despegar su carrera como cantante pues hace unas semanas estrenó su primer tema titulado Ándale, el cual fue bien recibido en todas las plataformas musicales.

Recordemos que hace unos días el pleito entre la Guzmán y su hija se descontroló luego de que la ´reina de corazones' habló sin pelos en la lengua de los problemas que enfrentaba con Frida, por lo que ella le contestó diciendo que su madre le pegó.

La situación se puso más tensa cuando un exmaquillista dijo que Frida mentia pues los golpes que mostró en un video fueron ocasionados por la seguridad de su madre quien fue golpeada por la joven hace unos años.

"Me acuerdo que estaba una amiga muy cercana de Alejandra, Frida ya venía no sé si tomada o etc, etc de repente fue atacar a Paola (amiga de la Guzmán) diciéndole de cosas, la verdad groserías yo no sé si la intención de Frida que solo lo celebrara con ella..." dijo el maquillista.

Y es donde se descontrola todo va Alejandra caminó de espaldas la agarra de las greñas, la empieza a rasguñar cachetear etc, comentó para Hoy.

Además comentó como la quiso volver a golpear mientras iba en una camioneta donde el maquillista y seguridad de la Guzmán detenían a Frida Sofía.

" En la camioneta iba el chofer, iba yo, iba Alejandra, iba el seguridad de Alejandra, iba Frida que no pasó en esas cuatro horas desde los gritos obscenos desde 'eres una hija de tu pu$%&, eres una arrastrada. Venía el seguridad agarrando a Frida porque te juro que en las cuatro horas de camino nunca se calló todo el tiempo iba pateándole porque le quería pegar a Alejandra...", comentó.