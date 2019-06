Frida Sofía furiosa llama nini a su tío Luis Enrique Guzmán

Frida Sofía de nuevo se le fue con todo a un miembro de su familia y se trata de su tío Luis Enrique, quien señaló hace unos días que la joven estuvo en un centro de rehabilitación, aparentemente por el uso de sustancias ilícitas.

Tras las declaraciones emitidas sobre la hija de Alejandra Guzmán, la joven se le fue con todo al hermano de su madre, a quien señaló de ser una persona sin estudio, ni trabajo, además de desconocer sobre su verdadero problema.

"Me fui a un retiro porque por mi ansiedad porque yo ya estaba congestionada, porque también como mencione antes mi amiga se había muerto y es un trama que si lo usamos al otro del secuestro pues está cab#$%, pero que no me venga a tachar de una vieja que se mete éxtasis y que se pase así y si alguien es un nini eres tú, también eres un cobarde, dijo Frida Sofía en Suelta la Sopa.

Por si fuera poco Luis Enrique, es la tercera persona que le puso un alto a Frida, ya que su tía Silvya Pasquel y su exnovio Christian Estrada, han contestado a los duros ataques que a hecho la futura cantante sin dejar afuera a su madre quien desea que la llame por teléfono para arreglar sus problemas en privado.

Además muchos internautas en redes sociales han cuestionado a Frida, pues piensan que sus declaraciones se deben a que quiere publicidad para promocionar su nuevo material discográfico titulado Andale el cual está cobrando gran fuerza en redes sociales pues la joven demostró que tiene tremenda voz.



Qué bonito este Show mediático organizado con su propia madre para hacer famoso su " sueño" así no más son las cosas en realidad, fue uno de los comentarios que ha recibido Frida tras su escándalo y nueva música.

Su padre el gran ausente

Frida también señaló en la entrevista que su padre fue el gran ausente durante su infancia por lo que reprocha haberla abandonado en varios eventos importantes de su vida pues siempre deseó el calor paterno.

"Como dije antes nunca ha estado pero Pablo nunca ha estado entonces punto y aparte (...) pero sabes que nunca lo vi mal, consciente, él me pide perdón, él me dice que ha sido una ca$%& de papá conmigo", dijo Frida entre lágrimas a la conductora Verónica Bastos, quien quiere una reconciliación entre madre e hija.