Frida Sofía furiosa por quienes la critican por hablar inglés

Frida Sofía de 28 años no se quedó callada y volvió arremeter contra todas aquellas personas que la han atacado por hablar en inglés en redes sociales, pues para quienes no lo sepan estudió en un internado en Estados Unidos, donde dominó el idioma, pero no fue nada fácil, ya que sus compañeros la atacaban.

Como todos saben es muy común ver a Frida Sofía hablando en inglés, en sus redes sociales, pero a muchos internautas no les ha gustado del todo que Frida Sofía lo haga, por lo que se le han ido con todo en los comentarios, es por eso que harta de los ataques les mandó un fuerte mensaje demasiado furiosa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Dedicado a todos los que casi me linchan por hablar inglés, se parecen a los del internado pero al revés antes me linchaban por hablar español y ahora por hablar inglés, aprendan culeros existe YouTube", escribió Frida Sofía en un video, pero eso no fue todo, ya que siguió con el tema de su supuesto aumento de labios.

Pues como algunos sabrán Frida Sofía también fue criticada por haberse hecho un supuesto aumento de labios, esto después de compartir un video en traje de baño, por lo que muy molesta arremetió contra los haters en el mismo video donde se defiende de todas aquellas personas que se molestan al escucharla hablar inglés.

"Pero que quede claro que todo lo que hago es de corazón, con lo dicho... chinguen a su puta madre A todos los pendejos que vinieron a criticar un labio que no existe, es un filtro pendejos!", les escribió Frida Sofía en sus redes sociales a sus detractores.

De inmediato sus verdaderos fans reaccionaron al video de Frida Sofía y aceptaron que es una mujer muy honesta pues dice lo que piensa, mientras que otros la siguen tachando de ser una mujer conflictiva que al parecer necesita ayuda, pero Frida Sofía solo se burla de ese tipo de comentarios, ya que les contesta personalmente.

De verdad que esta niña es enferma, toda su vida es un conflicto, un drama. Pobrecita", "O si tanto les molesta pues que dejen de seguirte que en fin no necesitas seguidores amo ti canción nada es para tanto", "Es que no saben inglés te tienen envidia así de simple", "A mi me encantaría hablar el inglés así como tú", "Pues yo solo te digo que en español o en inglés me gustas mucho mamacita que bonita", le escriben a Frida Sofía en sus redes sociales.

Frida Sofía no solo arremetió en dicho video pues horas después subió otro donde aparece bailando con lo que parece su pijama de dormir, pero lo que muchos se dieron cuenta con el baile de Frida Sofía, es el cuerpazo que esta logrando, pues desde hace tiempo volvió hacer ejercicio nuevamente, pues como ya saben Frida Sofía siempre ha tratado de ser una mujer fitness y es que no por nada tiene ese cuerpazo de envidia que se carga.

Recordemos que Frida Sofía demostró que es la más feroz de la dinastía Pinal con quien no se habla desde el año pasado debido a problemas con cada uno de sus miembros, por lo que ha entrado al ojo del huracán del cual no ha podido salir tan fácil y es que cuando sus familiares hacen algún tipo de declaración sobre ella, de inmediato recurre a Instagram para arremeter en contra de ellos.

Además a muchos de sus fans les sigue sorprendiendo que no quiera tener relación con su madre Alejandra Guzmán, con quien se peleó tras dar a conocer como fue su infancia con ella, en la cual al parecer no hubo nada de amor.