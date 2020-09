Frida Sofía hereda el cuerpazo de la dinastía Pinal

Frida Sofía de 28 años de edad heredó algo que muchos de sus fans desearían tener y es por parte dea familia Pinal se trata del bello cuerpo que se carga, dándose el lujo de mantenerlo, pues como todos saben la joven es fanática del deporte desde hace varios años.

Frida Sofía es una mujer que siempre trata de verse sexy ante sus fans, pero ahora más que lanzó su carrera como cantante, por lo que hemos visto en redes sociales todo lo que entrena para seguir con esas piernas que heredó por parte de su madre, Alejandra Guzmán de 52 años, quien como algunos sabrán desde joven tomaba clases de ballet, es por eso que tiene unas piernas de envidia.

Ahora es a Frida Sofía quien tiene que mantener el legado de belleza que le heredó su familia, pues no es un secreto que otros famosos, reconozcan que todas las Pinales, tienen ese atributo con el cual enamoran a quien sea, es por eso que Frida Sofía sabe que debe mantener esa belleza que tiene, por lo que trata de explotarla casa que puede en su cuenta de Instagram donde la mayor parte de las veces la vemos en shorts de mezclilla, con los cuales desata la locura entre sus más de un millón de seguidores.

"Oye amigaaaaa! Mamacita hermosa toda una diosaaaa", "Wooow cheee cuerpazo yo quisiera tener un cuerpo así pero encima del mío jajaja ok es broma neta que envidia de cuerpazooooo", "@ifridag hola, me gustaría saber cuantas veces por semana entrenas", "Me caes muy bien Frida además de simpática, bonita y carismática siempre te sabes defender", "Gua gua gua dijera el resortes hay mamachita ...hermosura de mujer", "Tan bella que eres; como si estuviera viendo a @laguzmanmx", le escriben a Frida Sofía en redes sociales.

Para los que no sabían, otra de las facetas que tiene Frida Sofía es que es una experta en nutriología, ya que la joven tiene su propio sitio web donde te enseña como comer bien, además de ofrecer rutinas de ejercicio, es por eso que podemos ver en sus historias de Instagram ese abdomen tan marcado que tiene la joven, y aunque una vez se dijo que usaba photoshop para verse tan sexy ella contestó con un video en vivo donde mostró su belleza.

Y es que Frida Sofía es una mujer que cuando le dicen algo no se queda callada, por lo que de inmediato contesta, incluso se ha tenido que enfrentar con varios famosos del medio de la farándula que la han cuestionado en su momento algunos de ellos son Gustavo Adolfo Infante, Chiquis Rivera, y hasta su propia madre Alejandra Guzmán, con quien ya no se lleva desde hace tiempo, esto después de haber revelado como era la relación con ella cuando apenas era una niña, por lo que ambas mujeres tienen una guerra.

Priorizar tu salud mental no es egoísta. Hay personas que quieres con toda el alma y sin embargo no te hacen bien. Alejarse duele, pero aferrarea a algo que no te hace bien te rompe a un nivel que no vale la pena.", son algunos de los mensajes de desprecio que manda Frida Sofía a su madre Alejandra Guzmén en redes sociales.