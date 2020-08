Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, contará su historia en nuevo documental

México.- La cantante y modelo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló recientemente a través de sus redes sociales que se encuentra preparando un documental en el que contará su historia, su propia versión de la relación que mantuvo con su madre, una vida llena de polémicas y peleas.

La intérprete indicó que busca realizar este proyecto con la intención de contrarrestar la mala imagen que se tiene de ella en la prensa, además, señaló que logró superar una etapa muy dura de su vida y muy oscura, por lo que desea mostrarle a las personas cómo lo hizo.

Quiero contar mi historia para que me entiendan, yo sé que es difícil porque a veces ni yo me entiendo, pero lo quiero contar porque ya superé esa etapa, fue muy fea pero muy valiosa y me enseñó a sobrevivir", aseveró sobre su nuevo documental.