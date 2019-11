Frida Sofía humilla a Lupe Esparza y habla del pleito con Chiquis Rivera

Lupe Esparza líder de la agrupación, Bronco, por fin habló ante los medios e informó como fue la pelea entre Chiquis Rivera y Frida Sofía pues la hija de Jenni Rivera al parecer lo defendió por la falta de profesionalismo de la joven, quien hace unos meses ingresó al mundo de la música.

"Se acaba el evento llegamos nosotros al hotel, dicen los muchachos, mis hijos y yo vamos a tomar un café okey vamos papá, resulta que no vendían café, pura cerveza y tuvimos que echar una cervezita y mi respaldo de mi asiento atrás estaba esta niña...", dijo Lupe.

Por si fuera poco Frida le tocó su trenza al cantante y le preguntó sobre un tono de cabello, por lo que Lupe le dijo que lo confundió, pues a cualquiera le puede pasar, por lo que Frida decidió regresarse a su lugar debido al penoso momento.

Pero uno de los hijos de Esparza le dijo que se trataba de Frida, por lo que de inmediato fue a disculparse pues no sabia de quien se trataba, acción que molestó a Frida por lo que se le fue con todo al artista.

"Me devolvi yo a disculparme con ella a decirle perdón Frida no te reconocí, aunque no conozco mucho la historia de esta niña de todos modos quise ser caballero con ella, este no te reconocí a simple vista y ella me empezó a contestar así como, 'así tratas a la gente que se acerca contigo', pero yo no sabia de que me estaba hablando la verdad obviamente estaba en condiciones muy raras no quiero hablar mal de la niña esta...", dijo Lupe.

Tras el escándalo que hizo la hija de Alejandra Guzmán, Chiquis se le fue con todo a la joven y le dijo que no le faltara el respeto al líder del grupo, por lo que comenzó la guerra entre ambas la cual sigue actualmente.