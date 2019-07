Frida Sofía ignora a los hermanos de su ex

Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, se encuentra con los hermanos de su ex y los ignora por completo; la joven debutará como cantante en "El balón de oro", donde cantará por primera vez en vivo "Ándale", su primer tema musical.

Frida Sofía se encuentra en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ya que realizará su debut musical en el evento de “El balón de oro”, y circula un video en redes sociales donde es ve que vivió un momento incómodo.

En las imágenes puede verse a Frida Sofía en el mismo hotel donde se hospedan los hermanos de Christian Estrada, su expareja, a quien acusó de querer colgarse de la fama de su mamá.

Los hombres, al ver a Frida Sofía cerca de ellos, le gritan por su nombre y Frida Sofía no les hace caso. Se sigue de paso y los ignora por completo, situación que sorprendió a los jóvenes, ya que quizá no esperaban que reaccionara así.

Frida Sofía ha sido objeto de polémica en redes sociales en las últimas semanas, ya que ha arremetido en contra de Alejandra Guzmán, su mamá, por un lado, señalándola de que siempre ha sido para ella lo más importante su carrera que ella, como hija.

También hizo público que veía mal que se entendiera con Christian, su ex, dando a entender que ambos tenían que ver sentimentalmente hablando. Alejandra, en entrevista con "De Primera Mano", dijo que jamás le haría ese daño a su hija y no andaría con alguien de sus ex.

En la misma entrevista, Guzmán comentó a Gustavo Adolfo que entre otros motivos, decidió poner "distancia" con su hija porque rebasó los límites y un día hasta la agredió físicamente. Frida Sofía reaccionó y en Instagram contestó llamándola "mentirosa".

Frida Sofía mostró imágenes de moretones y golpes que supuestamente le causó Alejandra Guzmán. "¡Ya basta de mentiras...!", exclamó en Instagram la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, y sumamente molesta, dijo que su mamá era una diabla y la llamó "cule...".