Frida Sofía le manda un mensaje a todos aquellos que no la quieren

Frida Sofía de 30 años de edad, entra con todo al ojo del huracán, pues cuando se trata de dar una declaración ella no le teme a nada y nadie, ya que siempre dice lo que piensa, aunque esto le genere algún escándalo, en este caso su llamada de atención fue para los haters.

Y es fue por medio de un video en su cuenta de Instagram, que a pesar de que se digan cosas de ella o que mucho menos sea del agrado de las personas, ella dejó en claro que eso no le importa para nada, pues el ataque de sus detractores no la mortifican en lo más mínimo.

"Frida es una chingona, todos en la vida nos equivocamos…", "A exhibirla otra vez para que las personas perfectas comiencen a criticarla y ofenderla", "Te amo eres la mejor la mas linda la. Mas hermosa la mas todo simplemente la mejor", "Todos Odian...lo que Nunca tendran los Cojones de Ser!...En resumidas cuentas..Todos Odian de usted lo que lo Jamás Podrán Ser!!!... por ello siempre estarán al tanto de cada paso que dé usted..porque en el fondo...quisieran tener los cojones..Talento", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Frida Sofía dio mucho de que halar tras su pelea con toda la familia Pinal, en especial en contra de su madre Alejandra Guzmán a quien exhibió en 2019 como una mala madre, por lo que ahora no se hablan, incluso la reina de corazones la sacó de su testamento, pues al parecer la relación no está nada buena.

A pesar de toda la batalla que tiene la cantante con ellos, incluso de manera legal ella ha tratado de rehacer su vida realizando otros proyectos, además está muy enfocada nuevamente en el mundo fitness, pues para quienes no lo saben se había alejado de este cuando sucedió el problema familiar.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que una de sus publicaciones pasadas se le vio a la hija de Alejandra Guzmán posando con un chico, quien al parecer es su nuevo novio, aunque ella no ha dicho al respeto si mantiene una relación con el galán, quien le dio un beso en la mejilla.