México. Frida Sofía manda a Ninel Conde al psiquiatra. Luego de que supuestamente Ninel afirmó que Frida Sofía y Giovanni Medina, su expareja, se aliaron para arremeter en contra de Larry Ramos, su actual pareja, la hija de Alejandra Guzmán opina que "El bombón asesino" debe ir al psiquiatra.

Y como era de esperarse, Frida Sofía no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram asegura que no le interesa la vida de Ninel Conde y mucho menos la de Larry Ramos, a quien en la vida nunca ha visto.

Ay, Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron que conocí a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex”, cita Frida Sofía en sus historias de Instagram.