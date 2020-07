Frida Sofía muestra cuerpo de envidia con su exótico traje de baño

Frida Sofía vuelve a causar revuelo en las redes sociales y no por despotricar en contra de la familia Pinal, con quién tiene poca relación desde el año pasado sino por aparecer de lo más candente en redes sociales, donde dejó en claro que ya recuperó su cuerpo durante esta cuarentena, pues Frida Sofía estaba enfocada en otros proyectos, pero por fin llegó a su peso ideal.

Y es que como todos saben Frida Sofía es una mujer que siempre se a dedicado al mundo fitness desde hace años, pero luego de centrarse en la música, descuidó su disciplina, por lo que hace unas semanas retomó el camino nuevamente.

En un traje de baño muy moderno y aprovechando al máximo la luz del día Frida Sofía desató la locura entre sus seguidores pues mostró un abdomen de acero, cintura de envidia y unas piernas muy torneadas similares a las de su madre Alejandra Guzmán, con quién ya no tiene relación después de que le reclamará desde el año pasado todo lo que vivió con ella cuando enfrentaba su adicción con las drogas algo que la marcó totalmente, por lo que ahora existe una rivalidad entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

Para los que no sabían Frida Sofía no empezó hacer conocida en el mundo de las redes sociales como cantante, sino como coach, incluso tiene su propio sitio web de salud y belleza donde ofrece sus servicios como nutrióloga deportiva, por lo que ha causado revuelo por los grandes resultados que ella misma ha demostrado desde fotos y vídeos muestra su figura de diosa, la prueba más reciente, la imagen en traje de baño de la que todos sus seguidores están hablando.



Otra de las cosas que desean ver los fans de Frida Sofía es que saque un nuevo éxito musical y es que tras la pelea con su madre Alejandra Guzmán decidió convertirse en cantante, lanzado su primer éxito llamado Ándale el cual fue bien recibido, pues Frida Sofía tiene un buen timbre de voz, algo que sabe combinar muy bien con los pasos de baile.



"Frida vi tu entrevista con Paty Chapoy y eres una valiente! Yo hubiera hecho lo mismo!", "Tus cuadros yo quiero mi estomago así me da gusto esa nueva Frida", "Eso es disciplina gracias Frida cariño por compartir los secretos de buena salud", "Mis amigas me dicen que estoy igual de loca que tu, me siento halagado", "Super cuerpazo así quisiera tener el mío", le escribieron a Frida Sofía.