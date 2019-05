Frida Sofía no da tregua, sigue con ataques para Alejandra Guzmán

Frida Sofía manifestó en sus redes sociales aguardar el momento para estar cara a cara con su mamá Alejandra Guzmán, para poner fin a todos los rumores.

"Creo que es tiempito de que los rumores se acaben, feliz de sentarme cara a cara ante todo el mundo y hablar con la Guzmán y sus mantenidos (ex novios míos)", comentó Frida Sofía en sus Instagram Stories.

Asimismo señaló estar preparando una demanda en contra de Guillermo Carvajal (representante de su mamá) y todo su equipo.

Imagen: Instagram Stories @ifridag

Frida Sofía resaltó que intenta comunicarse con su progenitora Alejandra Guzmán, pues según no tiene tiempo pra ella.

Yo me comunico con la Guzmán por aquí, porque desde el año pasado la señora ha estado "super trabajadora para mantenerme".

Imagen: Instagram Stories @ifridag

En redes sociales circula un video de la cantante donde comenta no engancharse con personas que no debe. "No me engancho con gente que no debo, con comentarios que no tienen un fundamento. Realmente ahí es donde creo que está la diferencia entre ser feliz o no serlo".

¿Una contestación ante los ataques de su propia hija Frida Sofía?