Frida Sofía presume que tiene un cuerpazo sin celulitis

Frida Sofía de 28 años de edad lo volvió hacer, desató la locura en redes sociales al dejarse ver totalmente al natural y dejando bien claro que ella no necesita de filtros, pues muchos aseguran que la famosa editaba sus fotos para que se le viera tremendo cuerpazo, pero ella confirmó que su figura es natural.

En el video el cual lleva más de 137 mil reproducciones, se puede ver a Frida Sofía masajeando su cuerpo con una crema de última tecnología con la cual asegura le mantiene una piel firme, además de un aspecto agradable, por si fuera poco muchos se dieron cuenta de que a la joven logró tremendo cuerpazo durante estos últimos meses libre de celuitis.

Lo increíble e impresionante que puede ser una tecnología como ayuda para las imperfecciones de la piel. Para mí, es la celulitis y muchos no lo saben pero la celulitis es algo que no se quita ni con dieta ni con ejercicio, obviamente al poner en práctica estas dos va a haber una mejoría, he aquí cuando entra el uso de la tecnología, ya que por medio de frecuencias es posible atacar esas células de grasa, escribió Frida Sofía en el video donde se ve muy coqueta.