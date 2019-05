Frida Sofía publica conversación privada con Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán ofreció una entrevista al programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, donde al ser cuestionada por los ataques de Frida Sofía, señaló que los trapitos sucios se lavan en casa. Posteriormente su hija la llamó "mentirosa".

Frida Sofía aseguró en redes sociales que si su mamá no decía la verdad, ello lo haría. En sus Instagram Stories compartió una conversación privada que tuvo con Alejandra Guzmán que data de noviembre de 2015, donde evidencia la mala relación que hay desde hace tiempo entre ambas.

Frida Sofía le reclama a su mamá por irse al parecer con un ex novio de viaje:

Mamá yo ya no quiero nada que ver con... y pues es mi ex novio y no me siento cómoda al escuchar que sales al barco con él. Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con él justo despues de que terminamos. Y pues al final no pensé que serías capaz de irte al barco con él, cuando si vas hablar de negocios tiene su oficina.

Merezco ese respeto por el simple hecho de que él es una persona con la cual me acosté.

Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y si te pones en mis zapatos un segundo te pido que recapacites, que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi exnovio. Es solo dinero. Ojalá y lo entiendas. Te amo.

La cantante Alejandra Guzmán respondió a su hija Frida Sofía:

Lo único que te puedo decir es que yo siempre me doy mi lugar y tengo negocios, espero que recapacites ya que fue con la gente y la familia de con quien trabajo y solo fue un detalle como inversionista que tuvieron con nosotros entre ellos la hija pequeña de Cynthia con la cual me la pasé jugando.

Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés aparte de mi dinero invertido el cual algún día también te puedo dejar si algún día te dejo. Ya tuviste antes la misma actitud y me da pena, tomaste ayer y cada vez que lo haces me ofendes y te pido una disculpa por empujarte pero soy tu madre y no puedo permitir lo que estás haciendo conmigo.

Ya eres una mujer casada y deberías de ver que solo me he tratado de acercar con todo el amor como para que compitas como mujer con tu propia madre. De verdad no me cabe en la forma que me hablas y me tratas. Yo estoy tranquila porque no tengo nada de que arrepentirme.

Y con mi dinero haré lo que yo quiera sabes, soy una mujer trabajadora.

Frida Sofía respondió: "que te vaya bien".