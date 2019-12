Frida Sofía recuerda a Alejandra Guzmán cantando una de sus canciones

No cabe duda que el talento se hereda y es que en redes sociales circula un video de Frida Sofía, cantando uno de los temas que inmortalizó a su madre Alejandra Guzmán en su carrera, dejando a todos con la boca abierta pues sus voces son muy similares.

Mala hierba fue el tema con el cual la joven, quien hace unos meses se lanzó como cantante desató la emoción de los internautas quienes la felicitaron e incluso le comentaron que se reconciliara cuanto antes con la Guzmán, con quien se ha enfrentado por medio de las redes debido a la amistad que comenzó a llevar con uno de sus exnovios.

"Por favor niña, cantas precioso, no necesitas del escándalo para sobresalir, ya dale vuelta a la hoja, deja las groserías, no te quedan. Vamos adelante", "No entiendo que pelea, tiene todo para triunfar hasta mejor que otras que dicen cantar", "Ya deja los escándalos y ponte a cantar que te sale muy bien, me sorprendiste gratamente", le escribieron a Frida.

Recordemos que en una entrevista Frida dijo que desea un acercamiento con su madre a quien no le habla desde principios de año e incluso arremetió contra las demás integrantes de su familia Pinal con quien dejó bien claro que no tiene ninguna relación con ellas.

"Yo creo que las vibras que te llegan a nivel espiritual y poquito a poquito ella tiene que abrir los ojos y la verdad yo sí estoy dispuesta a hablar, porque pues es mi mamá", expresó Frida sobre una reconciliación con la rock star.

Cabe mencionar que Enrique Guzmán apoyó en su momento a su nieta, pero al parecer hubo un descontento por parte del cantante por lo que decidió cortar su relación con Frida.