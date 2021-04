Frida Sofía recuerda cómo intentaron secuestrarla a los 12 años de edad

México. Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, vivió en su vida un día de horror el día en que quisieron secuestrarla, así lo contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Frida Sofía, quien también reveló al mismo periodista que su abuelo Enrique Guzmán habría abusado de ella sexualmente en su infancia, causando con tal declaración impacto a nivel nacional, habla de su intento de secuestro.

Frida Sofía refiere a Infante que vio todo por el retrovisor. Ella se encontraba adelante del automóvil y señala que recuerda perfectamente el color de los coches y cómo eran. Es algo que mientras viva no podrá olvidar y la marcó para siempre.

Fue un shock, con la ventana abajo, pero eso fue suficiente para meter una pistola. Y pues el chofer no está entrenado... No mataron al chofer, porque me hubieran agarrado. Se mataron entre ellos, no me preguntes cómo, no sé si se murieron o no."