Frida Sofía revela el motivo de su pelea con Alejandra Guzmán

Frida Sofía hizo fuertes declaraciones a través de sus Instagram Stories, donde explica el motivo de la pelea con su mamá Alejandra Guzmán. La joven integrante de la Dinastía Pinal resaltó que su progenitora no estuvo con ella en su infancia y adolescencia.

"No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, pero eso ya lo aprendí a apelar al igual que acepto el hecho de que ella no va nunca a cambiar", señaló Frida Sofía.

La joven, quien en dos días lanzará una canción, manifestó que lo que la tiene tan dolida, es ver a su mamá paseando con su ex novio: "al fina ella prefirió estar con él que era mi novio, esconderlo y pues ya sabrá, ese es mi pedo".

Te comparto los mensajes publicados por Frida Sofía en sus Instagram Stories:

En un mensaje final Frida Sofía se despidió de su Alejandra Guzmán con un simple: "bye mamá".

La integrante de la Dinastía Pinal hizo referencia a la canción "Bye mamá" de la Reina de Corazones, tema que en su momento le dedicó a Silvia Pinal.