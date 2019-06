Frida Sofía revela lo que su ex novio hizo con Alejandra Guzmán en un viaje

Frida Sofía vuelve a explotar contra su ex novio y su mamá, Alejandra Guzmán. Esta vez expuso sin 'pelos en la lengua' nuevos detalles sobre el supuesto romance que mantiene la cantante con Christian Estrada.

Frida Sofía reveló todo en su Instagram y sigue asegurando que Alejandra Guzmán y ella siguen bastante alejadas, sin arreglar nada.

Nuevamente, la hija de Alejandra Guzmán mantuvo su posición como víctima en esta polémica y expuso que su ex novio y su mamá estuvieron juntos en Nueva York con motivo de su cumpleaños. Al parecer, Christian soprendió a Alejandra con un regalo.

También aseguró que ha superado haber tenido una niñez y una adolescencia sin la figura materna, para todos aquellos que la critican por la terrible situación que atraviesa.

Frida Sofía escribió nuevos secretos en sus Instagram histories, que dicen así:

"No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí... sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia ni de mi vida como figura materna, pero eso ya lo aprendí a aceptar al igual que acepto el hecho de que ella nunca va a cambiar"

"Lo que me tiene tan dolida es el hecho de verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel".

A continuación Frida Sofía confesó que su ex y Alejandra pasaron juntos el cumpleaños de la cantante.

"Estando separados y sabiendo esto mi mamá, le aceptó mariachis en su cumpleaños, el cual fue en Nueva York, al cual pude haber asistido pero ni el cel me contestó. Al final, ella prefirió estar con él que era mi novio, esconderlo y pues ya sabrá. Ese es mi pedo".

Y además continuó relatando:

"Si es un circo, pero aquí ya no me hago la payasa como siempre. No, no es ningún tipo de publicidad, no necesito cag... en nadie para brillar, pero como le hago para que suene bonito la cag... de que tu madre te traicione con tu ex novio? y no por primera vez... No se vale"

Cabe destacar que hace días, Alejandra Guzmán lloró durante su concierto, cuando interpretaba la canción "Llama por Favor".

Sin duda, la joven dejó atónitos a todos quienes leyeron estas impactantes declaraciones que compartió en sus redes, pues su madre y su ex siempre han desmentido que mantienen un amorío.