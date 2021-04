Frida Sofía revela que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella desde los cinco años

México.- Otra gran polémica vive la Dinastía Pinal debido a una fuerte entrevista de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, con el periodista Gustavo Adolfo Infante del programa De Primera Mano, en donde reveló que su abuelo, Don Enrique Guzmán, abusó de ella cuando apenas era una niña.

Según contó en la entrevista la naciente cantante, Enrique Guzmán fue "un hombre abusivo, muy asqueroso", mismo que arruinó su infancia y la tocó sexualmente desde los cinco años. Situación que molestó a Adolfo Infante, quien lo denominó como "una bajeza".

Me daba miedo... me hizo cosas feas", contó con la voz entrecortada la joven, tema que la hizo comenzar a llorar y contar su trágica infancia. "Me manoseó... desde los cinco [años]", compartió durante la entrevista mostrándose muy emotiva.