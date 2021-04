Frida Sofía revela que su mamá Alejandra Guzmán no la ve como a su hija, sino como a una enemiga

México. Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán y de Pablo Moctezuma, ha sorprendido en entrevista con De Primera Mano al revelar, entre otras cosas, que su abuelo Enrique Guzmán la tocó "indebidamente" en su niñez.

Frida Sofía, de 29 años de edad, también declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que le duele decir y aceptar que su famosa mamá Alejandra Guzmán en realidad no la ve con ojos de madre a hija.

Me ve como enemiga. Me duele, Gus, que se siente a mentir, a decir que me extraña, a decir cosas que no son ciertas", le dijo la Frida Sofía a Gustavo Adolfo Infante sobre su mamá.

Muy polémica y reveladora, así ha sido la entrevista que Frida Sofía dio a Infante, puesto que tristemente le contó que su abuelo Enrique Guzmán la habría tocado indebidamente desde que tenía cinco años de edad, y también que uno de los amantes de su mamá abusó de ella. Aceptó que con él perdió su virginidad.

Y respecto a la acusación que Frida Sofía hace sobre Enrique Guzmán, éste ya fue contactado por De Primera Mano y cuestionado, a lo que respondió que esa niña "está loca y se le deben haber pasado las píldoras que toma...".

Frida Sofía también cuenta que Hacer el amor con otro no es una canción que haya escrito su mamá, como asegura, sino que fue otra persona y reprueba que no lo acepte, puesto que debe darle crédito al verdadero autor, y sobre Yo te esperaba, que también canta ella, es su favotita.

Lo más bonito al ver que mi mamá me cantaba, que sentía ese calor de madre aunque estaba en el escenario. Esa canción fue de los únicos momentos en los que pude sentir ese calor de madre", reveló.

Frida Sofía, ahijada de bautismo de la fallecida María Félix, relata también a Gustavo Adolfo Infante que recuerda a Gerardo Gómez Borbolla, ex pareja de su mamá, como un buen ser humano y cariñoso co ella.

No sé qué pensar de él, porque conmigo fue muy cariñoso y siempre me cuidó, sobre todo cuando estaba mal mi mamá, me cuidó mucho, fue el más honesto conmigo. Lo más triste es que mi mamá había perdido 2 bebés de él".

La joven youtuber entristece al mencionar que Alejandra Guzmán siempre miente respecto a ella la decir, por ejemplo, que la extraña, y no es así.

Me duele, Gus, que se siente a mentir, a decir que me extraña, a decir cosas que no son ciertas. Dice que yo la bloqueo y yo nunca la he bloqueado, si no cómo me marcó en mi cumpleaños."

