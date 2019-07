Frida Sofía rompe en llanto con mensaje de Enrique Guzmán

En medio del conflicto que desde hace meses ha llevado a distanciarse a Frida Sofía y Alejandra Guzmán, al punto de que la reconciliación, la hija de la cantante recibió un conmovedor mensaje de su abuelo, Enrique Guzmán, que le sacó las lágrimas.

Y es que, mientras se encontraba el día de hoy en el programa televisivo "Despierta América", a Frida Sofía le mostraron un video donde aparece su famoso abuelo dedicándole un especial mensaje.

"Hola Frida, ¿cómo estás? Tu abuelo te quiere mucho", comienza diciendo Enrique Guzmán.

Ya vi que tienes un talento extraordinario, ya vi que estás muy bella y muy trabajadora, todas esas cosas me gustan mucho de ti, así que te mando un beso muy cariñoso. Te amo, sabes que te recuerdo, te extraño y en esta casa se te querrá siempre. Dios te bendiga mi amor.

Estas palabras hicieron romper en llanto a Frida Sofía, y entre lágrimas respondió, refiriéndose a la complicada situación que vive con su madre:

"Mi abuelo siempre me ha dicho cuando no hago las cosas bien, él sabe cómo hablarme y cómo entrar a una situación como la que vivo ahora con mi madre. Es algo que no está nada fácil, entre su hija y su nieta. Pero nos apoya a las dos y no muchas personas pueden hacer eso".

La joven asegura sentirse orgullosa de su abuelo, y considera que ella tiene mucho más de "Guzmán" que de "Pinal".

Este video me llena mucho de orgullo porque es mi familia y es la mejor sorpresa que me pudieron haber dado", concluyó.

Desde que se desató el conflicto entre madre e hija, Enrique Guzmán ha dejado en claro que no está del lado de ninguna, pues el pleito entre ambas parece no tener arreglo, por lo que él ha preferido dejarlas lidiar con sus problemas.

"Quiero dejar claro que yo no voy a tomar partido por nadie, mi posición ante esta situación es neutral, Alejandra es mi hija y Frida es mi nieta, los problemas que existan o no entre ellas son ajenos a mí, yo las quiero a las dos", aseguró.