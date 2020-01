Frida Sofía saca su lado atrevido y cautiva con revelador video

Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, cautivó a las redes sociales al compartir un atrevido video en donde muestra su cuerpazo de envidia mientras modela una sensual tanga y elevó la temperatura de la plataforma.

La intérprete de temas como Nada es para tanto y Ándale, compartió un corto video en su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve vistiendo un pequeño top y una diminuta tanga en color nude con la que presumió sus increíbles atributos, todos trabajados con arduo ejercicio y limitantes dietas.

En pocos minutos, la publicación de Frida se llenó de miles de me gustas y cientos de comentarios en donde sus seguidores expresaron lo que la cantante les hizo sentir con el revelador video de su físico.

Al parecer la carrera y la atención en Frida Sofía continúa creciendo, el halago de sus seguidores por su envidiable figura llega a tan sólo días de haber sido halagada por su innegable talento.

La joven compartió en la plataforma un video en donde aparece interpretando All I want for christmas is you de Mariah Carey, un tema navideño que ya es todo un clásico de estas épocas y fue muy halagada por sus fanáticos, quienes aseguraron que ella sí tiene talento y evidentemente lo heredó de su madre.

Pese al gran avance de Frida Sofía en el mundo del espectáculo, una futura reconciliación con su madre no parece formar parte de sus planes, debido a que continúan las peleas y los escándalos entre ellas, sin embargo, la joven reveló en una reciente entrevista que busca dejar todo ese tema atrás para el próximo nuevo año.