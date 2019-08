Frida Sofía se burla de su supuesta llamada de auxilio al 911.

La youtuber y ahora cantante Frida Sofía se burla ante la prensa en Ciudad de México cuando le preguntan sobre su supuesta llamada de auxilio que hizo al 911, en Estados Unidos, ante un mal momento que vivió y la condujo a prisión.

El programa Suelta la Sopa difunde el audio de la llamada al 911 que hizo Frida Sofía, en 2017, cuando la metieron a prisión y salió a la luz un video donde reacciona a la filtración.

En la grabación, Frida Sofía, quien debutó recientemente como cantante con el tema Ándale, confiesa haber agredido a un hombre que intentó extorsionarla.

Varios reporteros difundieron en redes sociales la reacción de la nieta de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, y cuando le preguntan sobre dicha llamada, reacciona burlescamente.

Show me the money. Ya después hablo de eso, pero show me the money”, dice Frida Sofía a los medios de comunicación.