Frida Sofía se lanza con todo en contra de su abuelo Enrique Guzmán: "a mí no me vas a callar"

El cantante mexicano Enrique Guzmán, quien fuera uno de los esposo de la gran actriz Silvia Pinal, lleva a cabo un proceso legal en contra de su nieta Frida Sofía, luego de que lo acusará de abuso sexual durante una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante. Ante esto en sus redes sociales, la única hija de la también cantante Alejandra Guzmán, manifestó no sentirse intimidada por su abuelo materno.

Pero Enrique Guzmán no solo inició un proceso legal en contra de Frida Sofía, sino también en contra de Gustavo Adolfo Infante "por su probable participación en hechos con apariencia de delito de discriminación, previsto y sancionado en el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal", según informó el abogado del papá de Alejandra Guzmán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En redes sociales Frida Sofía, hija del empresario mexicano Pablo Moctezuma, envió un contundente mensaje a su abuelo Enrique Guzmán.

Leer más: La desgarradora canción que Ricky Vela de Los Dinos compuso a Suzette, hermana de Selena Quintanilla

"Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel".

¡A mi no me das miedo y a mí no me vas a callar! A paso firme.

Frida Sofía aseguró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que cuando tenía cinco años de edad, su abuelo Enrique Guzmán abusó sexualmente de ella. En su defensa, en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, el cantante de 78 años de edad desmintió esta fuerte acusación.

Leer más: Por primera vez, FBI revela archivo sobre la muerte de Kurt Cobain

"En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera, no la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente".