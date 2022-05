Frida Sofía se olvida de todos los problemas que enfrenta para acurrucarse en un galán

Frida Sofía de 30 años de edad, al parecer dio un paso atrás ante tanta polémica para enfocarse de lleno a su felicidad y al parecer un galán es quien la está haciendo olvidar los ratos amargos que se hicieron públicos desde 2019 desde que despotricó en contra de la familia Pinal.

Y es que Frida Sofía compartió un video donde se le ve con un chico de quien no se sabe mucho, pero la manera en como la trata y al final le da un beso en la mejilla, de inmediato creo las especulaciones de que podría tratarse de un nuevo galán, por lo que más de uno está contento por esa posible situación.

"Te mereces todo esto y mucho más hermosa!!! Estoy tan feliz por ti y de verte tan feliz!!! Love you!", "@ifridag mereces ser la más feliz beba eres tan hermosa, tienes tanto talento y un corazón enorme y sincero, te admiro tanto eres una guerrera!", "Te mereces la paz y el amor q ahora transmites y eso niña hermosa me hace muy feliz aunque nunca te conozca personalmente me caes superbién", escriben las redes al ver el video con miles de reproducciones.

Para quienes no lo saben, Frida Sofía desde hace un tiempo se enfrenta a su familia materna, en especial con su madre Alejandra Guzmán a quien acusó públicamente de ser una mala madre desde que empezó a crecer, pues se dio cuenta de muchas cosas que al final la lastimaron demasiado, por lo que hoy en día se llevan muy mal.

Por si fuera poco, muchos internautas se dieron cuenta que desde hace un tiempo la joven cantante se ha mantenido un poco alejada de las redes sociales, y es que al parecer quiso dedicarse a cosas más personales, pues al parecer estaba agobiada ante tanto escándalo, por lo que decidió enfocarse en cosas positivas.

Además, se le ha visto mucho más activa en el deporte como se le había visto años atrás, pues es bien sabido que la también influencer es una chica fitness que siempre ha demostrado su amor por ese mundo, por lo que ahora volvió.