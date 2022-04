Frida Sofía se olvida del escándalo de la herencia y presume a su apuesto novio

Hace algunos días a la también influencer se le vio públicamente acompañada de un hombre, quien de inmediato alimentó los rumores de un posible romance, relación que no fue para nada bien tomada. Esta misma semana la primogénita de Alejandra Guzmán volvió a dejarse ver con el mismo hombre y ahora deja en claro cómo es su relación.

Frida Sofía le envía una clara indirecta a los medios de comunicación , dejando en claro que la tiene despreocupada lo que su madre haga o no haga con su herencia, la cual le correspondería a ella si tuvieran una buena relación, pero no es así.

Con o sin La Guzmán, la joven cantante saldría adelante y un claro ejemplo es su más reciente historia de Instagram, en donde se dejó ver completamente enamorada al lado de su novio , un joven muy apuesto que todavía no ha sido identificado, al parecer, no pertenece al mundo del espectáculo.

Estados Unidos.- La cantante Frida Sofía atravesó recientemente por una fuerte polémica luego de que, supuestamente, su madre Alejandra Guzmán la desheredara, motivo por el cual se volvió tendencia, pero a ella no le importo ni en lo más mínimo y se dejó ver muy feliz a través de sus redes sociales.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.