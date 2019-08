Frida Sofía se practicó un aborto casero, afirma su ex novio

Tras la impactante noticia de que Frida Sofía había abortado, el ex novio de la joven aseguró que fue por medicamentos y que la ahora cantante se practicó sola el aborto.

En una entrevista para 'Un Nuevo Día', Christian Estrada comentó sobre la versión de Frida con respecto al aborto que tuvo.

Luego de manifestar la molestia contra su ex novia en redes sociales, el joven fue entrevistado en las calles de Miami y al escuchar la pregunta sobre la versión de las amigas de su ex novia que afirman que ella misma se practicó el aborto sola en su cada, el modelo respondió fríamente con un : "Sí".

Luego agregó: “Yo supe que Frida tenía medicamentos, es un tema donde igual me sigue afectando a mí, no sé si los medicamentos que ella tomaba fue la decisión de no tener a la bebé o lo abortó ella misma”.

A Estrada se le mencionaron algunos medicamentos que Frida Sofía tomaba en ese momento y el a jovén afirmó que la hija de La Guzmán los usaba.

Aunque no sabe si le causaron el aborto a la interprete de 'Ándale', el joven aseguró el uso de estos por parte de ella: “esos, sí, pero para serte sincero no sé si esa era la razón de que Frida abortó”.

Para finalizar, el joven explicó haber superado su rompimiento con Frida y afirmó que era cosa del pasado, pues él ya tiene otra relación.

El día que ella negó el aborto, ahí la superé, yo ahorita tengo novia y es por eso que vengo a Miami, pero lo que si no he superado es la causa en que abortó sin mi presencia, me quitó el sueño de ser padre”.

A pesar de todo, Christian comentó estar dispuesto a hablar con Frida Sofía para aclarar todos los asuntos, que mientras estaba en Miami podían verse para hablar.