Frida Sofía tras revelar el supuesto abuso sexual de su abuelo Enrique Guzmán: "es un demonio menos"

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Frida Sofía respondió a las fuertes críticas que ha recibido tras dar a conocer el abuso sexual que aparentemente sufrió de parte de su abuelo Enrique Guzmán. Según la influencer y cantante mexicana, el intérprete de Rock and roll la tocó indebidamente cuando era una niña.

En sus redes sociales la hija del empresario mexicano Pablo Moctezuma y de la cantante Alejandra Guzmán, compartió un screenshot de una encuesta en Instagram que hizo el show de televisión "Despierta América" de la cadena Univisión, donde le preguntaban a sus seguidores a quién le creían: a Frida Sofía o a Enrique Guzmán, quien estuvo en el programa "Ventaneando" de TV Azteca para desmentir las acusaciones de su nieta.

"Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama: 'por qué lo haces público', 'los trapos sucios se lavan en casa'", expresó Frida Sofía, señalando que nunca ha buscado la fama, siendo esto lo que más la ha alejado de su familia, "pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese".

Créanme que a la que más le pesa es a mí, he vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen.

Muchas personas le manda enviado mensaje a través de redes sociales, diciéndole que está mintiendo con respecto al abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán. Ante esto la nieta de la actriz Silvia Pinal, manifestó que tendría que ser una persona degenerada "y verdaderamente pobre de corazón", como para mentir de algo "que sí pasó", que se calló por muchos años y sigue sufriendo.

"Pero es un demonio menos, una libertad inexplicable", dijo en su publicación en Instagram. Para Frida Sofía no es novedad que algunos programa de televisión hagan "un circo de mi vida".

Asimismo mencionó que "de lo que sí soy culpable es de haberme quedado callada, el cinismo y morbo de algunos programas es lo que lamentablemente les genera rating".

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el show "De primera mano" de Imagen Televisión, Frida Sofía hizo esta fuerte acusación en contra de su abuelo Enrique Guzmán: "me manoseó desde los cinco años, siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas".