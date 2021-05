¿Frida Sofía vendió la exclusiva a Gustavo Adolfo Infante? Enrique Guzmán presenta pruebas

Enrique Guzmán sospecha que su nieta, Frida Sofía, pudo haber vendido la entrevista exclusiva donde lo acusa de abuso que le dio al periodista Gustavo Adolfo Infante.

El cantante Enrique Guzmán, quien se enfrenta a las acusaciones por parte de su nieta por haberla tocado con tan solo cinco años de edad, mostró al programa ‘Hoy’ las pruebas que le hacen creer que Frida Sofía pudo haber llegado a un trato con el periodista a cambio de dinero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Miss Universo Andrea Meza es tachada de egocéntrica por sus palabras

“Esta niña Frida es muy abierta, todas sus entrevistas las pasa a YouTube, no son delicadas y encontré una razón que puede que sea la razón por la que dejé de ser el abuelo más cool”, dijo el papá de Alejandra Guzmán, con teléfono en mano para mostrar las pruebas a la periodista Aurora Valle.

En estas, se muestra a Frida Sofía en video, dando a entender la mala relación que tenía con Gustavo Adolfo Infante antes de darle la entrevista exclusiva que desató el escándalo en la familia de Enrique Guzmán.

Supuestamente, la modelo estaría pidiendo al periodista dinero a cambio de una exclusiva, diciendo abiertamente que no le interesa nada aparecer en el programa de la televisora donde él trabaja.

“Pero no te c*gues en mí, solo porque no te di una exclusiva, porque Imagen TV, bueno, me importa (poco)...”, dijo Frida Sofía en lo que parece ser una historia de Instagram antigua. “Si tienes algo que decir, dilo pero con hechos, like show the motherf**king money (muéstrame el dinero)”.

Asimismo, Enrique Guzmán mostró otro material, este de audio, en el que el periodista suplicaba a Frida Sofía que le concediera una entrevista: “Frida… (Soy) Gustavo Adolfo Infante. Pélame, porfa” , se escucha.

De acuerdo con el cantante, sería el dinero lo que motivó a Frida Sofía a declarar en contra de su familia, al no tener ya el apoyo de su madre Alejandra Guzmán para ningún gasto.

“Estoy como quedamos”, leyó Enrique Guzmán de uno de los mensajes que consiguió entre Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante.

“Supongo yo que debe ser el dinero lo que le mueve la cola al asunto. No lo sé, porque no lo puedo comprobar”, dijo. “Vive en un departamento lujoso en el centro de Miami que le regaló la mamá (...) Pero en este momento ya no tiene modo de pagar el mantenimiento, o el estacionamiento, qué se yo. Entonces vendió la entrevista, o parece que vendió la entrevista”

Leer más: La razón por la que Aislinn Derbez no llevó a su hija 'De viaje con los Derbez'

Pero más allá de lo monetario, Enrique Guzmán sospecha que Frida Sofía persigue también la fama, pues anhela convertirse en una estrella como su madre.

“Ella quiere ser la artista que pueda pisar a su mamá y a los artistas que sean (...) Yo creo que más fama, dinero no sé, porque no lo he averiguado cuánto le pudo haber dado este señor, puede que no sea la primera de los eventos, puede que haya más”.