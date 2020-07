Frida Sofía y Michelle Salas la amistad que tenían antes de pelearse

Quienes tuvieron una gran amistad antes de convertirse en enemigas fueron Michelle Salas y Frida Sofía las cuales ahora no se pueden ver ni en pintura esto después de que la segunda estaba harta de que la compararán con ella, por lo que explotó en redes sociales diciendo que la socialité era una mujer muy falsa, lo que detonó uno de los escándalos más sonados de la farándula.

Pero antes de que se desatara la pelea entre ambas jóvenes se llevaban de maravilla, prueba, de ello fue cuando toda la dinastía Pinal se iba de compras a la lujosa ciudad de Miami, donde ambas se divertían y compartían momentos muy íntimos, ya que la prensa fue testigo de ello, la época en qué todo era armonía entre la familia fue cuando Michelle Salas se escondía de la prensa para evadir las preguntas de su padre de Luis Miguel, mientras que Frida Sofía llevaba una vida más privada contrario a la que vemos hoy en día en redes sociales, además se le miraba muy enamorada de su novio de ese entonces, por lo que muchos extrañan cuando ambas jóvenes tenían ese vínculo familiar el cual muchos de sus fans dudan que se pueda recuperar.

En el vídeo se puede observar a toda la dinastía conviviendo de maravilla a excepción de Sylvia Pasquel quien no acudió a ese viaje hace poco más de diez años, además se puede ver a Frida Sofía y Michelle Salas disfrutando de la tarde y riendo entre ellas por lo que a muchos les parece sorprendente que las chicas ya no se lleven, aunque Michelle Salas dijo que no tiene nada en contra de Frida Sofía y que no le interesa la polémica, la hija de Alejandra Guzmán no ha descansado hasta desenmascarar a la modelo de ser una mala persona, pero los intentos han sido fallidos pues la rubia muestra todo lo contrario.

Actualmente Frida Sofía le dejó de hablar a toda su familia y ella está forjando una carrera como cantante son la ayuda de su madre a quien le ha dicho en varias ocasiones por medio de la prensa que la odia, aunque la rock star solo le manda bendiciones a su hija, de quién dice no está bien, por lo que le ha pedido que busque ayuda, incluso le dice que ambas participen pero la chica fitness se niega rotundamente.

Por otro lado las demás integrantes están centradas en sus proyectos, pues Sylvia Pasquel al parecer prepara sorpresas para su gran regreso al espectáculo y es que desde la pandemia se le ha visto muy ausente, pues solo la vemos activa en redes sociales, mientras que Michelle Salas sigue trabajando como modelo y diseñadora de modas, pues le gusta todo lo relacionado con el mundo fashion.

Silvia Pinal la matriarca de la dinastía se encuentra en la Ciudad de México recuperándose de una caída que tuvo hace unos meses, por lo que tuvo que ser operada de emergencia, afortunadamente la cirugía fue un éxito.

Por su parte Alejandra Guzmán se encuentra pasando la cuarentena de lo más tranquila en la comodidad de su casa, ya que ha estado subiendo muchas fotos y vídeos en redes sociales, además prefiere alejarse del escándalo que mantiene con su hija Frida Sofía.

