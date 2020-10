Frida Sofía y las fuertes peleas que ha tenido con otras famosas

Frida Sofía de 28 años de edad es considerada una mujer con mucho talento, ya que lo ha demostrado en sus redes sociales donde comparte algunos videos donde se le ve cantando de maravilla, pero lejos de su manera de cantar, la joven siempre ha llamado la atención por la actitud que tiene.

Para quienes ya lo saben, Frida Sofía es una persona de 'mecha corta', pues cualquier persona que trata de molestarla o perjudicarla ha conocido su furia, es por eso que te enseñaremos las peleas que tuvo con Frida Sofía con otras famosas, quienes fueron testigos de la furia de la cantante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La primera en enfrentarse a Frida Sofía, fue su Michelle Salas, quien es sobrina de Frida Sofía y como todos saben ella fue la detonante que ocasionó la furia de Frida Sofía con toda la dinastía Pinal, pues estaba harta de que la compararan en todo momento con la socialité, quien lejos de contestarle siempre se mantuvo callada.

Guey, ya sé que no soy la más bonita ni la más cute ya estoy hasta la madre que me comparen con Michelita, niñita linda guey o sea nada que ver, ¡ya estoy hasta la madre!, dijo Frida Sofía en sus historias de Instagram a principios del año pasado cuando se desató el pleito.

Chiquis Rivera, fue otra de las mujeres que se dio cuenta de que con Frida Sofía no se juega para nada, pues como algunos saben el pleito entre ambas surgió cuando Chiquis Rivera le hizo saber a Frida Sofía que cometió una falta de respeto al no reconocer al cantante Lupe Esparza del Grupo Bronco, cuando esta última aseguró que no sabía quién era él, por lo que ambas cantantes comenzaron alegar llevando su pleito a redes sociales.

Aunque al final no se supo si entre las dos hubo una especie de tregua, muchos quedaron sorprendidos, pues la reacción de Frida Sofía fue demasiado violenta y tachó a Chiquis Rivera de cobarde, pues aseguró que el día del pleito la seguridad de Chiquis Rivera intervino en todo momento.

Frida Sofía es una mujer que se ha enfrentado a varias famosas/Instagram

Alejandra Guzmán su propia madre, quien ahora se convirtió en su eterna rival se ha convertido en la famosa con la que más ha despotricado por medio de la prensa y las redes sociales, ya que su relación se vino abajo desde que Frida Sofía confesara como fue su relación con ella en su infancia.

"No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, pero eso ya lo aprendí a apelar al igual que acepto el hecho de que ella no va nunca a cambiar", señaló Frida Sofía cuando le preguntaron sobre el fuerte pleito que aún mantiene.



Y es que actualmente siguen saliendo a la luz anécdotas de Frida Sofía y la relación que ambas tuvieron hace algunos años la cual fue complicada, pues la joven no solo acusó a Alejandra Guzmán de ser mala madre, sino de su adicción a las drogas.

Ninel Conde es otra de las mujeres con las que Frida Sofía ha tenido problemas, pues al parecer Ninel Conde señaló a Frida Sofía de tener una amistad con Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde y con quien mantiene una batalla legal por la custodia de su hijo, por lo que Frida Sofía al enterarse sobre esto le contestó a Ninel Conde por medio de Instagram.

"Ay, Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron que conocí a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex", le escribió Frida Sofía a Ninel Conde por medio de las redes sociales causando tremendo alboroto, pues es una de las batallas más recientes de la joven.