Frida Sofía y lo que pide para reconciliarse con Alejandra Guzmán

Frida Sofía dejó sin palabras a sus fans pues antes de subir al escenario durante la ceremonia del Balón de Oro, fue entrevistada por el programa Hoy, donde le preguntaron por su madre Alejandra Guzmán.

Aunque todos pensaron que la joven comenzaría a despotricar en contra de la rock star, sucedió todo lo contrario y dejó en claro que podría haber una reconciliación, pero que fuera enfrente de las cámaras ya que detrás de cámara la historia se cuenta diferente.

"Todo el mundo me está preguntando eso, y como lo dije y lo vuelvo a repetir, yo creo que necesitamos las dos, ayuda de un profesional y me encantaría hacerlo enfrente de ustedes porque atrás de las puertas es otra onda..." dijo Frida Sofía.

Por si fuera poco Frida le mandó un tierno mensaje a su mamá después de las peleas que han tenido en los últimos meses a raíz de un distanciamiento supuestamente por parte de la cantante, por lo que se lo ha reprochado en varias entrevistas.

"Te deseó lo mejor ma y este gracias por todo lo que me has enseñado detrás de cámaras como vestirme todo lo que me has dado de tu corazón y te amo siempre", le dijo Frida a la 'reina de corazones'.

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán decidió hablar de su hija en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, periodista que también enfrentó a Frida Sofía en su programa y fue revelado que la chica golpeó a su madre.

Es muy difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión, yo no sé hasta donde pueda llegar por eso me aleje, dijo Alejandra Guzmán en la entrevista.

"Yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos, muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver, porque de que he estado ahí, he estado ahí, hace dos años le regale el departamento porque estuve yo trabajando en Miami...", dijo Alejandra en De Primera Mano.

Recordemos que Alejndra Guzmán no ha hecho declaraciones al respeto sobre Frida Sofía por lo que la prensa está alerta por cualquier reacción de parte de la cantante.

