Frida Sofía y su indirecta para Alejandra Guzmán tras sufrir robo

Ladrones entraron a la casa de Alejandra Guzmán este fin de semana, llevándose un jugoso botín. La cantante no se encontraba en su residencia ya que se encuentra de gira. Ante lo ocurrido en el hogar de su mamá, Frida Sofía mandó una indirecta en sus redes sociales, dando a entender que el karma le hizo justicia.

"Todo lo que das vuelve a ti multiplicado", expresó Frida Sofía en un post en su perfil de Instagram, ante el millonario robo que sufrió su mamá Alejandra Guzmán.

"Híjole, cuando seas mamá lo recordarás", "ningún ser humano que se diga de luz y paz, maltrata a su madre ni se alegra de sus desgracias", "preparate porque toda la mier... que has hablado de tu mamá se te va a venir y doble, a los padres nunca se les reprocha ni se les juzga", "no pues entonces prepárate porque si tú dices que todo se te devuelve, no pues wow agárrate, porque quien sabe como te irá en tu vida, le faltaste el respeto a tu madre y eso es sagrado", son algunos de los comentarios en su publicación.

En el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, uno de los conductores comentó sobre el robo en la vivienda de la cantante Alejandra Guzmán: "el sábado uno de los empleados de la casa iba por las tortillas, que va regresando y que afuera de la casa había un tipo muy sospechoso con un ramo de flores que se mete a la casa el empleado y que el de las flores llega y que le saca una pistola escondida en el ramo".

El presunto ladrón llevó hasta adentro de la casa al trabajador para después amarrarlo y darle acceso a más sujetos para buscar entre las pertenencias de la Guzman objetos de valor.

Esto fue parte del botín que se llevaron los ladrones:

Dólares.

Euros.

Joyas que Enrique Guzmán le regaló a Silvia Pinal cuando tenían una relación.

Una camioneta de lujo.

Aparentemente el ladrón intelectual sería un ex empleado de Alejandra Guzmán. "Este cuate fue chofer de Alejandra Guzmán, él es policía adscrito contratado para ser el chofer de Alejandra Guzmán, andaba en las giras, conocía a los músicos, entró a la casa de Alejandra Guzmán sabía donde estaban las cámaras y demás".

Hasta el momento la llamada Reina de Corazones no ha comentado nada al respecto, pero quien si lo hizo su fue hija Frida Sofía con esta polémica indirecta.