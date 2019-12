Frozen 2 de nuevo congela la taquilla Día de Acción de Gracias

Los Ángeles.- "Frozen 2" mantuvo un viento invernal en su segunda semana, estableciendo un récord de Acción de Gracias con una generosa recompensa de taquilla, mientras que el recién llegado "Knives Out" encontró su propia audiencia.

El nuevo conjunto de aventuras de Disney para Anna, Elsa y Olaf trajo $ 85.3 millones en los EE. UU. Canadá durante el fin de semana y ganó $ 132.7 millones sin precedentes para el marco festivo de miércoles a domingo, según estimaciones del estudio.

El primer "Frozen" abrió el Día de Acción de Gracias en 2013, pero la secuela se abrió una semana antes de las vacaciones, por lo que está listo para una gran segunda semana, con niños fuera de la escuela felices de verlo por segunda o tercera vez.

"Tener el fin de semana de inauguración unos días antes del Día de Acción de Gracias realmente lo configuró perfectamente", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para el rastreador de taquilla Comscore.

Eso se sumó a un fin de semana inaugural que registró un récord de debut de $ 127 millones a nivel nacional y $ 350.2 millones en todo el mundo que lo convirtió en el debut mundial más taquillero para cualquier película de animación a nivel mundial, y la mayor apertura para cualquier lanzamiento de Walt Disney Animation Studios.

La película original y su canción mundial "Let It Go" se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, ganando $ 1,27 mil millones en todo el mundo y vendiendo innumerables vestidos de Elsa y Anna.

Knives Out. Foto: AP

La secuela ha demostrado que los seis años transcurridos desde entonces no han producido descongelamiento. Ya ha ganado $ 739 millones a nivel mundial y ciertamente debería superar los totales del original.

"Disney suele ser inmune al interés menguante que tiene el público con algunas secuelas", dijo Dergarabedian.

"Knives Out", la innovadora unidad de escritura del escritor y director Rian Johnson, recibió excelentes críticas y un fuerte revuelo en las redes sociales para un fin de semana de $ 27 millones y un total nacional de cinco días de $ 41.7 millones que fácilmente recuperó su presupuesto.

El vasto y ecléctico elenco de la película incluyó a Ana de Armas, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette y Chris Evans.

Johnson, el director de "Looper" y "The Last Jedi", había sido blanco de la indignación de algunos fanáticos de Twitter por la dirección en la que tomó el segundo episodio de la nueva trilogía de "Star Wars", cuyo capítulo final se abrirá el próximo mes.

La apertura de "Knives Out" mostró que el valor de su nombre no sufrió daños e incluso podría haber sido fortalecido por el ruido en línea, y su recepción podría significar la consideración de la temporada de premios para Johnson y el elenco.

"En primer lugar, esto comienza con Rian Johnson", dijo David Spitz, presidente de distribución nacional de Lionsgate. "Escribió un guión que todos amamos y lo ejecutó a la perfección".

En respuesta a la gran actuación, Johnson el domingo por la mañana tuiteó "Wow - GRACIAS a todos los que vinieron a #KnivesOut este fin de semana, y por todos los encantadores tweets, ustedes son los mejores".

Mientras estaba en el calendario para atraer a adultos mientras los niños miraban y volvían a ver "Frozen 2", "Knives Out" demostró ser más que una imagen de nicho.

"Lo configuramos con la expectativa de contraprogramación, esta es una buena dramatización para adultos", dijo Spitz.

Pero, dijo, resultó que el público más joven tuvo reacciones aún mejores que las anteriores.

"Está jugando para todos", dijo Spitz.

Si bien el fin de semana mostró que no hay nada como una franquicia para atraer dólares de gran éxito, también reflejó que las tiendas de campaña no son el único medio para atraer al público.

"Cuando se trata de la tarifa para adultos, parece que el público quiere más originalidad", dijo Dergarabedian.

"Knives Out" también abrió fuerte internacionalmente con un fin de semana de $ 28.3 millones.

El otro recién llegado del fin de semana, "Queen & Slim", terminó en quinto lugar con $ 11.7 millones, pero con un número limitado de pantallas y un modesto presupuesto reportado de aproximadamente $ 20 millones, todavía fue una apertura exitosa para Bonnie-and-Clyde- se encuentra con la historia de Black-Lives-Matter.

"Ford v Ferrari" apareció en su tercer fin de semana de lanzamiento, terminando en tercer lugar con $ 13.2 millones.

La historia de Mister Rogers de Tom Hanks, "Un hermoso día en el vecindario", también estuvo en su segundo fin de semana, ganando $ 11.8 millones para ubicarse en cuarto lugar en la taquilla nacional.

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en teatros de EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Donde esté disponible, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.