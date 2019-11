Frozen 2 es la película de animación más taquillera en el mundo

Nueva York.- Seis años después de que "Frozen" iniciara una tormenta de nieve de la cultura pop, la secuela de las aventuras de Elsa, Anna y Olaf nevó en la taquilla con un debut estimado de $ 127 millones a nivel nacional y $ 350.2 millones en todo el mundo, según el estudio. Estima el domingo.

La apertura de "Frozen 2" de Walt Disney Co. enterró varios registros. Es el fin de semana más taquillero para cualquier película de animación a nivel mundial. Marca un nuevo récord en los Estados Unidos y Canadá para una película animada lanzada fuera de la temporada de verano. Y es la apertura más grande para cualquier lanzamiento de Walt Disney Animation Studios.

Disney optó por la semana antes del Día de Acción de Gracias para abrir "Frozen 2", lo que significa que los niños que no asisten a la escuela recibirán un importante aumento de la segunda semana. El primer "Frozen" abrió durante el Día de Acción de Gracias, ganando $ 93 millones en cinco días y $ 67 millones para el fin de semana de tres días.

Sin embargo, el original rápidamente se convirtió en una sensación, permaneciendo entre los 10 primeros en la taquilla durante 17 semanas y finalmente recaudó $ 1.27 mil millones.

Impulsado en parte por la exitosa canción "Let it Go", "Frozen" engendró una oleada de merchandising, un número incalculable de vestidos de Elsa y un musical de Broadway. Ganó dos Premios de la Academia, a la mejor película animada y canción original.

Frozen 2. Foto: AP

Igualar ese total bruto no será fácil en trineo, pero "Frozen 2" tiene una ventaja inicial. Cathleen Taff, jefa de distribución de Disney, admitió que hay un "listón alto" establecido por "Frozen", pero confía en el enorme atractivo de la película.

No podemos abrirnos a un número tan grande sin que todos salgan a verlo, dijo Taff.

Esperamos tener una buena carrera durante las vacaciones dado que los niños comenzarán a salir de la escuela la próxima semana".

Las críticas y la reacción de la audiencia han sido buenas para "Frozen 2", pero no tan fuertes como lo fueron para el original. CinemaScore fue A- para "Frozen 2", mientras que "Frozen" arrojó un A +. Las críticas también fueron un poco menos tomadas con la secuela: 75% fresco en Rotten Tomatoes, en comparación con 90% para el original.

Pero los puntajes aún eran muy altos, incluida una calificación de audiencia del 93% de Rotten Tomatoes. Las multitudes eran en su mayoría mujeres (59%) pero no extremadamente.

La película recupera gran parte del talento detrás del original de 2013, incluidas las voces de Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna) y Josh Gad (Olaf). También regresan los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, aunque esta vez la música no ha sido tan entusiastamente recibida. Y nuevamente está dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, quien ahora es el director creativo de Disney Animation.