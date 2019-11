Frozen 2 regresa a congelar las salas de cine en Estados Unidos

La magia helada de "Frozen" (2013), uno de los mayores éxitos del cine de animación de todos los tiempos, regresa este fin de semana a los cines con una secuela que se postula como el estreno más destacado de la cartelera.

Tras recaudar 1.274 millones de dólares con la primera película e inundar multitud de hogares infantiles con la canción "Let it Go", los directores Chris Buck y Jennifer Lee se vuelven a poner al frente de esta continuación que, en su versión original, cuenta de nuevo con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad.

"Frozen II" comienza con Elsa escuchando una voz en su cabeza, lo que la llevará a emprender una nueva aventura junto a su hermana Anna y el resto de emblemáticos personajes de "Frozen".

Tom Hanks es el protagonista de "A Beautiful Day In The Neighborhood", una película de la directora Marielle Heller ("Can You Ever Forgive Me?", 2018) que también cuenta en su reparto con Matthew Rhys.

"A Beautiful Day In The Neighborhood" gira en torno a Fred Rogers (Hanks), el famoso presentador de televisión que durante más de treinta años condujo el espacio infantil y educativo "Mister Rogers' Neighborhood".

Los amantes del cine de acción tendrán una propuesta adecuada a sus gustos con "21 Bridges", el primer filme del director Brian Kirk, después de una larga carrera en la televisión, y que presenta un notable elenco en el que figuran Chadwick Boseman, Sienna Miller y J.K. Simmons.

Después de que dos policías aparezcan asesinados en Manhattan, un detective ordena que se cierren todos los puentes de la isla neoyorquina y se corten todas las vías de comunicación para que los criminales no puedan escapar.

En cuanto a los estrenos limitados (películas que solo se estrenan en unas pocas ciudades), Todd Haynes ("Carol", 2015) se rodea en el thriller "Dark Waters" de un reparto de mucha calidad compuesto por Mark Ruffalo, Anne Hathaway y Tim Robbins.

Basada en hechos reales, "Dark Waters" se adentra en la historia de un abogado de una gran empresa química que está contaminando con sus productos a miles de personas.