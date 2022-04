"Fruta prohibida", la manzana de la discordia entre Ana Bárbara y su ex novio José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa, uno de los hijos del cantautor mexicano Joan Sebastian, asegura ser el verdadero autor de la canción "Fruta prohibida", y no su ex pareja sentimental Ana Bárbara, la llamada "Reina grupera". Incluso, el propio Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), salió en defensa del primogénito del fallecido "Poeta del pueblo".

Ante esta controversia, la cantante y compositora Ana Bárbara, de 51 años de edad y originaria de Río Verde, estado de San Luis Potosí, México, en una conferencia de prensa, negó las acusaciones en su contra, dejando muy en claro ser ella la autora de "Fruta prohibida".

Asimismo, manifestó que lo dicho por su ex novio José Manuel Figueroa y por el compositor Martín Urieta, no le preocupa en lo más mínimo, ya que tiene todos los registros de esta y de todas sus canciones.

"Fruta prohibida", a la que se refiere como "la manzana de la discordia" entre ella y el hijo de Joan Sebastian, está registrada como suya desde el 2004, año en el cual la escribió. "Tuve una disquera que me cuidó y me protegió, a la cual le agradezco, ya no estoy ahí, pero mucho de mi catálogo está ahí".

De acuerdo con Ana Bárbara, todos los registros de sus composiciones están en regla en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), "todo clarísimo y está perfectamente todo el 100 por ciento de esa obra registrada a mi nombre, porque yo la escribí".

La "Reina Grupera" no tiene idea de por qué José Manuel Figueroa hace este reclamo por "Fruta prohibida".

Alguna situación que le hace ruido o que le gustaría, pues es que está bonita la canción, esa luz que le llegue a él, lo ilumine para que de verdad escriba sus propias canciones, nada más.

Tras toda esta polémica, mencionó que no emprenderá acción legal en contra del medio hermano del también cantante Julián Figueroa. "Una acción legal o algo, no, porque te voy a decir una cosa, creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo, sustentan tanto como 'Fruta prohibida', como canciones de título como 'Quise olvidar', 'No es brujería', 'Lo busqué', 'En realidad', que es un nuevo tema que me acaba de grabar Ángela Aguilar y muchas más".