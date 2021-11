¿Fue José Manuel Figueroa? Alicia Machado confiesa que un exnovio la pateó en el piso

México. Alicia Machado en su paso por el reality show de Telemundo La casa de los famosos narró una etapa de su vida en la que estuvo marcada por la violencia al lado de una expareja sentimental.

Y aunque no reveló el nombre del hombre que supuestamente la habría violentado físicamente, muchos usuarios en internet, incluso participantes de La casa de los famosos, refieren que se trataría del cantante José Manuel Figueroa.

“Hasta que me levantó la mano y me pegó y me dio un bofetón. La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer”, expresa Alicia Machado, originaria de Venezuela y exMiss Universo.

En la conversación, Machado destaca que el incidente habría provocado que a su expareja se le rompió una guitarra, pero volviendo a lo mismo, jamás menciona el nombre del hombre al que ella alude.

Foto de Instagram

“De esos tropiezos que dices ‘¿Qué me estaba tomando en ese entonces?’ Sí, abusó de mi en una ocasión. Sí, bastante violento, No, sólo una vez lo hizo y no le quedaron más ganas, créeme”, expresó la venezolana.

Pero Farina Chaparro, expareja de Joan Sebastian, usó sus redes sociales para expresar su apoyo a Alicia Machado, y es que Farina se ha pronunciado en contra de José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, en el sentido de que él la violentó a ella cuando estuvieron en pareja.

Leer más: Piden que Arath de la Torre salga de Hoy por burla en vivo a Carmen Salinas

Recordemos que Farina emprendió una denuncia en contra de José Manuel Figueroa, cantante de temas como Expulsado del paraíso, y ha dicho en varias entrevistas que la agredió físicamente.

“Gracias, Alicia Machado por ese comentario en vivo. Aún sin nombres. Esa guitarra rota aún está en el closet. Supongo que la versión no fue la misma que me contaron cuando todo era miel. Hasta que en mi presencia hubo también tantas guitarras rotas”, dice Chaparro.