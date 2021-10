"Fue algo sembrado", papá de Octavio Ocaña reacciona a la versión de su muerte y la supuesta pistola

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que inventaron", expresó el señor Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, ante la versión que dio Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con respecto a la muerte del joven actor de la serie "Vecinos", quien por varios años dio vida al personaje de "Benito Rivers".

La tarde del pasado viernes Octavio Ocaña perdió la vida a sus 22 años de edad, tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Según la FGJEM, cuando el actor circulaba a bordo de su camioneta Jeep sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hizo caso omiso a unos policías que le marcaron alto.

"El conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución", se señala en un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Según la fiscalía, una de las personas que lo acompañaba declaró que el actor de la serie "Vecinos", portaba un arma de fuego, "misma que había sacado de la guantera del vehículo". La versión de la FGJEM dice que durante la persecución, Octavio Ocaña perdió el control de la camioneta.

"Se estrelló a un costado de la vía, lugar en donde el conductor fue encontrado con una lesión por arma de fuego en la cabeza y los dos acompañantes, fueron asegurados por elementos de la policía municipal". Aparentemente la pistola se disparó tras el choque, resultando herido "Benito Rivers" y momentos después falleció.

El papá del actor Octavio Ocaña no da crédito a esa versión con respecto a la muerte de su hijo. "¿Fue algo sembrado (el arma de fuego)?", le preguntó uno de los reporteros a las afueras de la funeraria Gayosso Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México. "Claro que fue algo sembrado", respondió.

Asimismo llenó de impotencia, coraje y mucho dolor, el papá de "Benito Rivers" envió un mensaje a todos los padres de familia. "Como papá estoy destrozado y eso va para todos los padres que han perdido un hijo como yo".

Están expuestos nuestros hijos por esta pinche política que tenemos y por esa chingada policía, son unos policías corruptos, eso fue lo que pasó con mi hijo.

Sobre las personas que acompañaban a su hijo, comentó que se trataba de dos individuos quienes cuidaban al actor, ante la inseguridad que se vive en el país.

Asimismo la FGJEM aseguró que Octavio Ocaña conducía bajo los efectos del alcohol: "tanto los testigos que viajaban con la persona fallecida, como los policías municipales que intentaron detener la unidad, han referido que no hubo intercambio de disparos". Informó que las pruebas periciales están en desarrollo para esclarecer la forma en la que el conductor de la camioneta perdió la vida".

Ante las supuestas inconsistencias alrededor de la muerte de Octavio Ocaña, usuarios de Twitter hicieron trending topic el #JusticiaParaBenito, asegurando que fueron los policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quienes lo mataron.

Afirman que en las imágenes difundidas en redes sociales, no se ve que el actor lleve la supuesta arma con la que se habría disparado, además de que, según un video publicado, Octavio Ocaña seguía vivo cuando los elementos policiacos alcanzaron su camioneta tras el choque y detuvieron a sus dos acompañantes.

Se dice que los policías esperaron a que muriera para posteriormente, "sembrarle" el arma de fuego.