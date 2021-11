"Fue asesinato": Padre de Octavio Ocaña exhibe furioso los errores que tuvieron los policías que atendieron el caso

México.- El empresario Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, exige justicia ante la muerte de su hijo y se mantiene firme con que fueron los policías quienes lo asesinaron, por lo que no descansará hasta llegar al fondo de lo sucedido y exhibe los supuestos errores que tuvieron los policías que atendieron el caso.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Pérez relata cómo fue que le avisaron sobre la muerte de su hijo, mientras él estaba Campeche, tomando de inmediato un viaje hacia la Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos, no sin antes pedir que nadie tocara los restos de Octavio.

Reacciona al video que circuló por Internet en el que se aprecian los últimos momentos de vida de Octavio Ocaña y asegura que a su hijo dejaron morir, a pesar de estar los policías a su alrededor, estos no hicieron nada y le molesta que sólo lo estuvieran rodeando viéndolo intentar pedir ayuda como si estuviera jugando.

Su instinto paternal le dijo que algo no andaba bien, comparte, por lo que exigió que no se le hiciera ningún tipo de análisis, motivo por el cual desconfía del dictamen que compartió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, argumentando que en tan poco tiempo no pudieron hacer todo eso.

Debido a las pocas horas que el cuerpo del actor estuvo con las autoridades, él no confía en los resultados que arrojó el examen toxicológico de su hijo, mismo que reveló que Ocaña había bebido y consumido marihuana.

En sus declaraciones, agrega que lo que busca ahora es limpiar la imagen de su hijo, asegurando que él no era un alcohólico, mucho menos un drogadicto, sino un actor. Y se mantiene firme con lo que ha declarado, que las autoridades asesinaron a su hijo.

También revela que estuvo hablando con los acompañantes de Octavio Ocaña, a quienes supuestamente detuvieron y torturaron durante días para que firmaran que el actor se había disparado, entre otras cosas, y uno de ellos le pidió perdón por haber accedido a firmar algunos documentos de declaración.

Finalmente, pide que si se abre la carpeta de investigación sobe el caso sea para que tanto él como las autoridades queden conformes con los resultados o no se haga nada y él haga justicia por su propia cuenta, pues no permitirá que de su hijo se hable mal y mucho menos se digan mentiras.

